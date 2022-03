Estrela vence duelo entre históricos com Belenenses

Estrela da Amadora e Belenenses realizaram um jogo particular no Estádio do Restelo. Um duelo entre dois emblemas históricos e que, durante muitos anos, foi um jogo de 1ª Liga. A vitória acabou por sorrir aos tricolores (2-1).

O treinador Ricardo Chéu aproveitou o encontro para dar a oportunidade a alguns jogadores com menos minutos e promoveu ainda vários jovens jogadores da equipa B, nomeadamente Smary, Giovanni, Afonso Pinto, Kénio, Michel e Diogo Santos, que já têm treinado habitualmente com a equipa principal.

Os azuis do Restelo adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, após bom entendimento entre Gonçalo Maria e Darcy Ansu. O emblema da Reboleira chegou ao empate ainda na 1ª parte, através de Paulinho. No segundo tempo, Xavi deu a ‘cambalhota’ no marcador e confirmou o triunfo com um bom cabeceamento.