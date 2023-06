Evra admite "orgulho" pela vitória do Estrela da Amadora: «Que noite incrível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Patrice Evra, antigo internacional francês e investidor do fundo MYFC que adquiriu 90% da SAD do Estrela da Amadora, mostrou-se "orgulhoso" da equipa de Sérgio Vieira, após a vitória (2-1) frente ao Marítimo na 1.ª mão do playoff de acesso à Liga Bwin. Numa publicação nas redes sociais, o ex-jogador, que marcou presença na Reboleira , disse ter sido uma "noite incrível"."Que noite incrível, muito obrigado. Estou tão orgulhoso de vocês, mas ainda não acabou. Vamos terminar o trabalho em uma semana", escreveu Evra.