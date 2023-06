Evra justifica entrada como investidor no E. Amadora: «Quero elevar o clube a outros patamares»

Patrice Evra gerou surpresa quando anunciou que seria um dos investidores do Estrela da Amadora através do grupo norte-americano My Football Club (MYFC). O antigo internacional francês, que marcou presença na Reboleira para assistir ao primeiro jogo do playoff de acesso à 1.ª Liga, contra o Marítimo, que terminou com vitória da equipa de Sérgio Vieira por 2-1, revelou em declarações ao jornal espanhol 'Mundo Deportivo' porque decidiu aventurar-se no emblema tricolor."A associação entre o MYFC e a aquisição do Estrela da Amadora representa uma abordagem estratégica para dar forma ao futuro do futebol. Sinto-me honrado por fazer parte desta viagem e de partilhar experiências e conhecimentos, porque quero elevar o clube a outros patamares", sublinhou o ex-lateral esquerdo, de 42 anos, ao passo que o presidente da SAD, Paulo Lopo, também se mostrou satisfeito com o negócio. "Unir forças com o MYFC abre novas oportunidades e, juntos, impulsionaremos avanços emocionantes dentro da indústria", rematou.