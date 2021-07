Fabrício marca ao Benfica B

O E. Amadora prossegue o estágio de pré-temporada no Algarve e ontem empatou (1-1) com o Benfica B. Os encarnados colocaram-se em vantagem na primeira parte com um golo de Umaro Embaló, mas os tricolores chegaram ao empate no decorrer do segundo tempo. O avançado Fabrício Simões – que já tinha apontado o único golo no primeiro ensaio, com o Varzim – marcou de cabeça na sequência de um canto batido por Sérgio Conceição.

Aos 36 anos, o brasileiro contratado neste defeso ao Feirense está a mostrar serviço e a ganhar pontos neste percurso de aumento de rotinas de treinos e jogos. Refira-se que o Estrela rodou grande parte do plantel neste ensaio, com o treinador Rui Santos a conceder minutos a muitos dos jogadores do plantel para estes se mostrarem.