Fabrício Simões reforça ataque do Estrela da Amadora

O Club Football Estrela da Amadora SAD garantiu a contratação de Fabrício Simões, avançado brasileiro, de 36 anos, que representou o Feirense na última temporada - com 10 golos em 34 jogos.





O experiente ponta-de-lança, refira-se, é aposta do presidente da SAD dos tricolores, André Geraldes, que o conhece da época 2019/20, quando ambos estiveram no Farense. Nessa época, os algarvios subiram de divisão e Fabrício Simões já tinha alcançado o mesmo feito em 2018/19, mas com a camisola do Famalicão.Segundo as informações recolhidas por, o jogador tinha outros clubes interessados na Liga Portugal Sabseg mas aceitou a proposta do Estrela, ainda que com um salário substancialmente inferior ao das últimas épocas, pelo projeto que a administração da SAD tem para o futuro.No futebol português desde 2006/07, depois de ter representado, no Brasil, Unitri, Estrela de Cachoeiro, Conilon, Estrela do Norte e Penapolense, Fabrício Simões já vestiu as camisolas de Câmara de Lobos, Machico, Benfica e Castelo Branco, Operário de Lagoa, U. Leiria, Estoril, Sp Covilhã, Famalicão, Farense e Feirense. Pelo meio esteve cinco épocas em Angola, no Recreativo de Caála, no Benfica de Luanda, no Petro de Luanda e no Recreativo Libolo, e uma época no Chipre, ao serviço do Alki Oroklini.Até ao momento, a SAD liderada por André Geraldes já anunciou seis caras novas: o guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões); os defesas Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia) e Tiago Melo (ex-Anadia); o médio Aloísio Genézio (ex-Amora); e os avançados Paulinho (ex-Fafe) e Fabrício Simões (ex-Feirense).Quanto a renovações, estão confirmadas as de Sérgio Conceição (2023), Edu Duarte (2023), Xavier Fernandes (2023), Horácio Jau (2023) e Hélder Latón (2023). Os tricolores garantiram ainda a continuidade dos defesas Zé Pedro e André Duarte e do médio Chapi Romano, que também transitam de 2020/21 por terem contrato profissional válido.