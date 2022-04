Gripe no Estrela da Amadora afeta 16 jogadores

Um síndrome gripal está a assolar o plantel do E. Amadora, que já tem 16 jogadores infetados, os quais não treinaram nos últimos três dias. Todos os atletas testaram negativo à Covid-19. No próximo sábado, os tricolores defrontam o Benfica B e, dadas as circunstâncias, poderão ser várias as ausências nos convocados de Ricardo Chéu.