Grupo norte-americano MYFC adquire 90% da SAD do E. Amadora

O grupo norte-americano My Football Club (MYFC) adquiriu 90% da SAD do Estrela da Amadora, anunciou o emblema tricolor em comunicado, colocando um ponto final nos rumores sobre um cenário revelado porno ano passado. Paulo Lopo, até então líder da sociedade desportiva, continuará a fazer parte da estrutura, mas agora na condição de sócio co-fundador, em conjunto com Hugo Cortez, Ivan Braz e Paul Roy. O objetivo do fundo, considerado referência no universo do gaming e administrado por Nuno Castro Silva, passa por colocar, em dois anos, o clube na 1ª Liga."Enquanto presidente do Estrela da Amadora, realço o nosso compromisso em resgatar a grandeza e a paixão deste clube na procura um futebol mais sério, onde se respeita todos os intervenientes do jogo, as instituições, adversários, árbitros e adeptos. Estamos determinados em escrever uma nova história no clube e no futebol, baseada na honestidade, na transparência e no respeito mútuo. Juntos, faremos do renascimento do Estrela da Amadora uma realidade", frisou Paulo Lopo.