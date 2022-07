Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Hevertton reforça defesa do Estrela por 2 anos SAD tricolor chegou a acordo com Sporting para a desvinculação do lateral, que assina livre





Lateral deixa os leões aos 21 anos para jogar

• Foto: Sporting CP