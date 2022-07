Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Hevertton Santos deixa Sporting B e reforça Estrela da Amadora Clube de Alvalade vai ficar com 50% do passe dos direitos desportivos do lateral-direito





