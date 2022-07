Internacional angolano Kialonga Gaspar reforça Estrela da Amadora

O internacional angolano Kialonga Gaspar, oriundo do Sagrada Esperança, vai reforçar o Estrela da Amadora, anunciou este domingo o emblema da Liga Bwin.

Internacional por 15 ocasiões, o jogador de 25 anos, que conta no currículo com uma Liga angolana (2020/21) e uma Supertaça da Angola (2021/22), conquistados ao serviço do Sagrada Esperança, emblema que representou nas últimas quatro temporadas, torna-se a 19.ª cara nova do plantel orientado por Sérgio Vieira.

Antes, chegaram os guarda-redes Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora) e os defesas Hervertton Santos (ex-Sporting B), Erivaldo Almeida (ex- Grêmio Novorizontino, Brasil), Amir Feratovic (ex-Roma, Itália) Lucas Rafael (ex-Boa Esporte, Brasil), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora).

Os médios Sebastián Guzmán (ex-Once Caldas, Colômbia) e Mário Balbúrdia (ex-1º de Agosto, Angola) e os avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre), Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil) e Luan Capanni (ex-AC Milan, Itália) completam a lista de reforços.

É de prever que nos próximos dias o Estrela da Amadora anuncie mais reforços para a zona do meio-campo, dado que neste momento apenas possui três elementos para esse setor (Aloísio de Souza permanece da temporada passada). Para já transitam para este setor Samuel Njoh e Miguel Pinto, que na época passada alinhavam na equipa de sub-23 amadorense.

O Estrela da Amadora apresenta-se hoje aos sócios diante do Petro de Luanda, campeão angolano em título, na segunda edição do Troféu José Gomes.

O arranque oficial da temporada está agendado para 07 de agosto, às 11:00, na visita ao terreno do Feirense.