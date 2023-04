Jean Felipe e Aloísio são baixas de peso para o jogo com o Vilafranquense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na mesma jornada, Sérgio Vieira viu o E. Amadora encurtar para 10 pontos a distância para o líder Moreirense e o Farense ameaçar o lugar de subida ocupado pelos tricolores. Isto porque os algarvios venceram os cónegos (3-1) e o Estrela empatou contra o Mafra (2-2). O ponto conquistado aos 90'+7 por Régis, que entrara aos 60' e assumiu o papel de 'arma secreta' ao apontar o primeiro golo da época na prova, valeu à equipa da Reboleira chegar aos 50 pontos, mais dois do que os leões de Faro.



No próximo jogo, contra o Vilafranquense, os tricolores não podem contar com Aloísio, lesionado, e Jean Felipe, que viu o 5.º amarelo.