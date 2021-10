João Alves, Rui Neves e Basaúla completam 'onze' de embaixadores do Estrela da Amadora

O treinador João Alves e os antigos futebolistas Rui Neves e Basaúla completaram esta segunda-feira o 'onze' de embaixadores do Estrela da Amadora, que junta antigas glórias do clube, anunciou hoje a formação da Liga Sabseg.

João Alves treinou o emblema da Reboleira em três ocasiões, tendo levado o clube à conquista da Taça da Portugal em 1989/90 e ao regresso ao primeiro escalão em 1992/93.

Além do 'luvas pretas', o Estrela da Amadora apresentou ainda como embaixadores o antigo médio congolês Basaúla, que vestiu 'tricolor' entre 1988 e 1990 e é o responsável pelo projeto de veteranos do clube, e o antigo defesa Rui Neves, jogador do clube durante 20 temporadas - entre 1988 e 2004 jogou apenas na temporada 1993/94 no Gil Vicente.

Estas três antigas glórias juntam-se no projeto de marketing e responsabilidade social do clube, que visa reaproximar os sócios e adeptos do Estrela da Amadora, aos oito embaixadores anteriormente apresentados, casos de Abel Xavier, Jorge Andrade, José Calado, Gaúcho, Rebelo, Chainho, Kennedy e Jorge Jesus.

De acordo com o Estrela da Amadora, os 'embaixadores' serão também elementos de um conselho consultivo desportivo, que trabalhará muito de perto com o presidente da SAD amadorense, André Geraldes.

O clube destaca ainda que o projeto já venceu o prémio comunicação e marketing da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que vai ser entregue "dentro de dias".