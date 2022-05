José Rocha Quintal de saída do E. Amadora

José Rocha Quintal, vice-presidente da Assembleia Geral da SAD- do E. Amadora, renunciou ao cargo. Depois do anúncio oficial de demissão do CEO André Geraldes, agora mais uma saída da estrutura do emblema da Reboleira.Contacto por, José Rocha Quintal explicou que na origem da decisão estão "razões pessoais", mas também "solidariedade para com André Geraldes".No entanto, segundo apurou o nosso jornal, a renúncia ao cargo ainda não é oficial, uma vez que estão a ser formalizados todos os procedimentos.Redorde-se que por estes dias a SAD do emblema tricolor vive uma autêntica debandada que começou com saída do líder da sociedade desportiva e que se está a alastrar aos vários membros da estrutura. Na origem desta revolução está a entrada de novos investidores no clube da Reboleira.