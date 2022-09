Kenedy e o sorteio da Allianz Cup: «Estamos num grupo giro, com o Benfica...»

Daniel Kenedy considerou que o grupo onde o Estrela da Amadora calhou na Allianz Cup é difícil, mas congratulou-se com o facto de o clube da Reboleira receber o Benfica."Estamos num grupo giro com o Benfica, claro, como cabeça de cartaz. É sempre bom recebermos um grande, neste caso o Benfica, e esperemos que até lá o nosso estádio já tenha condições para jogarmos lá esse jogo, porque seria muito bom para a Amadora. E depois, obviamente, há que respeitar equipas como o Moreirense e o Penafiel. Vai ser um grupo equilibrado. Tentaremos fazer o nosso melhor e chegar onde for possível", explicou o diretor técnico do Estrela."O Estrela acima de tudo quer demonstrar o seu futebol, que todos os jogos são para vencer. Estamos nesta competição para jogar bem e se o conseguirmos ficaríamos bastante felizes", concluiu.