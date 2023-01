Kikas rende Paulinho no ataque

Está encontrado o substituto de Paulinho, que foi confirmado como reforço dos dinamarqueses do Viborg, no ataque do Estrela da Amadora. De acordo com informações recolhidas por, trata-se de Kikas, avançado de 24 anos do B SAD que esta época soma 9 golos em 25 jogos, que se encontra em final de contrato e chega à Reboleira por empréstimo.Os azuis, de resto, contrataram neste último dia de mercado de inverno dois pontas de lança: João Marcos (22 anos) e Fabrício Simões (38).