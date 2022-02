Magia Tricolor, claque do Estrela da Amadora, já está legalizada

O Estrela da Amadora já contava com o apoio de um grupo de adeptos que normalmente apoia a equipa a partir do topo sul do Estádio José Gomes, mas a partir de agora é oficial, a Magia Tricolor é o Grupo Oficial de Adeptos (GOA) do clube da Reboleira.A claque passou a estar legalizada e reconhecida pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCDV) após reunião realizada no estádio dos tricolores e contou com elementos da direção do agora GOA, da SAD e o oficial de ligação aos adeptos.