Mamadou Traoré é o 10º reforço do Estrela da Amadora para 2021/22

Mamadou Traoré é reforço do Estrela da Amadora, apurou Record. O defesa-central internacional pelo Mali, de 26 anos, tinha vários pretendentes na 2ª Liga, depois de uma temporada de alto nível com a camisola do Torreense, e entre eles estava... o Leixões, que, assim, viu o jogador fugir para os tricolores. Recorde-se que os últimos dias têm sido marcados por uma 'guerra de mercado' entre Estrela e Leixões, em particular depois de o clube de Matosinhos ter resgatado Diogo Leitão, que esteve emprestado ao emblema da Amadora e que tinha acordo para continuar em 2021/22.





Desta vez foi a SAD liderada por André Geraldes a levar a melhor na corrida, garantindo um dos melhores defesas-centrais da última edição do Campeonato de Portugal.Traoré será o 10º reforço do Estrela da Amadora para 2021/22, depois dos guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões) e Nuno Hidalgo (ex-U. Santarém); dos defesas Tiago Melo (ex-Anadia), Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia) e Matheus Dantas (ex-Casa Pia); dos médios Aloísio Genézio (ex-Amora) e Reko (ex-Portimonense); e dos avançados Paulinho (ex-Fafe) e Fabrício Simões (ex-Feirense).