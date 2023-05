Mansur vence prémio defesa do mês da 2 ª Liga em abril

Mansur, jogador do Estrela da Amadora, é o vencedor do prémio de defesa do mês na Liga SABSEG em abril.O atleta brasileiro foi o mais votado pelos treinadores da prova.Com apenas 3 golos sofridos no mês de abril, a defesa dos tricolores vive uma boa fase. As múltiplas distinções dos seus jogadores refletem isso mesmo, juntando-se a Bruno Brígido, que foi eleito o melhor guarda-redes.Com 26,19% dos votos, o brasileiro sobrepôs-se a Zach Muscat do Farense (19,05 %) e João Marcelo do Porto B (7,94%).A derrota caseira frente ao Moreirense no passado sábado foi a primeira deste ano para a equipa de Sérgio Vieira, o que quebrou uma série de invencibilidade de 18 jogos. Apesar do desaire no Estádio José Gomes, o Estrela da Amadora ainda tem fortes hipóteses de subir à Liga Bwin.