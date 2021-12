Matheus Dantas e Mamadu Candé deixam Estrela

A SAD do Estrela da Amadora anunciou esta quinta-feira a saída de dois defesas: Matheus Dantas e Mamadu Candé.No primeiro caso, os amadorenses garantem que se trata de uma "rescisão amigável" relativamente a um defesa-central que cumpriu 11 encontros oficiais esta temporada.Já Mamadu Candé, também contratado no início da época como Dantas, cumpriu apenas três jogos oficiais e viu o contrato rescindido unilateralmente. "Os interesses do Estrela da Amadora e o cumprimento de regras estabelecidas estarão sempre acima dos interesses pessoais", pode ler-se no curto comunicado publicado nas redes sociais.