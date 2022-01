Miguel Lopes: «Este grupo merece chegar à Primeira Liga»

Miguel Lopes chegou há parcos dias ao Estrela da Amadora mas está satisfeito com as condições encontradas. O internacional português que se estreou frente ao Casa Pia garantiu que "queria voltar a jogar em Portugal" e que "não pensou um minuto" depois de falar com o presidente da SAD, André Geraldes, e com o técnico Ricardo Chéu."Vivo um ambiente fantástico no clube desde o início. É uma instituição e um grupo que merecem chegar à Primeira Liga. A direção e o treinador estão a fazer um grande trabalho. Mais cedo ou mais tarde, o objetivo de lá chegar vai ser alcançado", garantiu ao portal 'Futbol Portugues desde España', fazendo um balanço bom acerca da carreira, hoje com 35 anos."Estou muito orgulhoso e feliz. Se andares para trás, podes ver que estive em todos os clubes grandes de Portugal, fui convocado por Portugal para o Euro'2012, joguei no Lyon, no Betis, no Granada, ganhei títulos na Turquia. Foi uma boa carreira e ainda não terminou", constatou.