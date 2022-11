Miguel Lopes: «Grande orgulho nesta equipa, bateu-se contra um Benfica numa excelente fase»

Tal como o técnico Sérgio Vieira , também Miguel Lopes se mostrou-se no geral satisfeito com a atuação do Estrela da Amadora diante do Benfica apesar da derrota por 3-2 em jogo da Allianz Cup "Grande orgulho nesta equipa, bateu-se contra um Benfica numa excelente fase, tal como nós. Mostrámos que temos muita qualidade, ambição e vontade de fazer sempre melhor."Acho que sim, a malta portou-se muito bem, lutámos até ao fim. Conseguimos o segundo golo, temos de corrigir algumas coisas. Sofremos 3 golos contra uma excelente equipa, mas conseguimos sempre manter a vontade e o crerClaro... O Benfica tem sempre excelentes jogadores. Encarámos o jogo como se fosse para o nosso campeonato. Temos qualidade e ambição de fazer sempre melhor.