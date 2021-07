Miguel Rosa é reforço do Estrela da Amadora, tal como Record noticiou na edição desta terça-feira. Os tricolores oficializaram a contratação do médio-ofensivo, de 32 anos, que assinou um contrato válido por uma temporada. Com experiência na 1ª Liga - sempre com a camisola do Belenenses -, Rosa chega ao Estrela da Amadora depois de quatro épocas com a camisola do Cova da Piedade.





Com esta contratação, sobe para 12 o número de reforços garantidos pela SAD liderada por André Geraldes: Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), Nuno Hidalgo (ex-U. Santarém), Vítor São Bento (ex-Xanthi/Grécia) Tiago Melo (ex-Anadia), Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Mamadou Traoré (ex-Torreense), Aloísio Genézio (ex-Amora), Reko (ex-Portimonense), Miguel Rosa (ex-Cova da Piedade), Paulinho (ex-Fafe) e Fabrício Simões (ex-Feirense).