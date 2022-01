No mercado por dois reforços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela da Amadora está no mercado, para contratar mais um médio e um extremo, para juntar a Miguel Lopes, que pôde ser inscrito antes da janela de transferências, uma vez que se encontrava sem clube. Miguel Lopes que voltará à lista de convocados de Ricardo Chéu para o encontro da próxima ronda, frente ao Sp. Covilhã. E não será só ele, pois também já estão recuperados Xavi, Diogo Salomão, Sérgio Conceição e Edu Duarte.Às ordens do técnico estão também Aloísio e Traoré. Paulinho e Lubega continuam limitados, o que deverá acelerar a promoção de três jovens da equipa B ao plantel principal.