Nuno Castro Silva apresenta MYFC e projeto “perfeito”

Ao lado de Paulo Lopo encontrava-se Nuno Castro Silva, administrador da MYFC e, agora, da SAD do E. Amadora, apresentou o fundo e o projeto. "A MYFC é um fundo que atua na área do desporto, tem como principais investidores empresas de egaming, das maiores do mundo, atletas profissionais e investidores profissionais que estão espalhados pelo globo. O Estrela é um emblema com quase um século de existência e era de facto um objetivo em Portugal para o grupo. Com a vantagem de termos o Paulo Lopo, com todo a experiência que tem do futebol português. Acho que foi um casamento perfeito", considerou, antes de prosseguir: "Salvaguardadas as devidas distâncias, a Red Bull pode ser dado como um exemplo a seguir. Sempre com base na lusofonia, como já referido, com academias em África e na América do Sul.Sendo o grupo gerido por portugueses, restava ficar a conhecê-los. "Eu, naturalmente, o Hugo Cortez e o Ivan Braz", esclareceu Nuno Castro Silva, reforçando que "o fundo tem investidores da área de egaming".