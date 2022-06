Oficial: Estrela vai jogar em Leiria, a mais de 140 quilómetros da Amadora

A Liga Portugal revelou os recintos dos clubes profissionais para 2022/23 e o nome que salta à vista é o do Estrela da Amadora. Como é sabido, os amadorenses vão tentar comprar , em leilão, o Estádio José Gomes que irá ser colocado à venda no próximo dia 30.Entretanto, a formação da Amadora indicou como recinto principal o Estádio Municipal de Leiria, que fica a mais de 140 quilómetros do concelho lisboeta. Como alternativa, a formação que será orientada por Sérgio Vieira nomeou o Estádio Nacional, no Jamor. O Estrela da Amadora regressou aos escalões profissionais de 2021/22 e cumpriu toda a época no José Gomes, pagando uma renda para lá atuar como visitante.Relativamente aos outros emblemas, o Belenenses SAD, depois de alguma indefinição, vai mesmo jogar no Estádio Nacional na Liga Sabseg, tendo apresentado como alternativa também o Estádio Municipal de Leiria.Os azuis irão partilhar a condição de visitados no Jamor com o Casa Pia até dezembro. Os gansos estão a fazer obras no Estádio de Pina Manique que estarão prontas até ao final de 2022. Como segunda alternativa indicaram o Estádio Municipal de Rio Maior, casa do Vilafranquense pela quarta temporada seguida, mesmo que se situe a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira.Já o Ac. Viseu, que acabou 2021/22 a jogar no Municipal de Aveiro, a 80 quilómetros de Viseu, regressa à casa habitual: o Estádio do Fontelo.Os recintos dos recém-promovidos Torreense (deverá arrancar a época em Mafra face às obras no Estádio Manuel Marques) e Oliveirense ainda não foram revelados pela Liga.