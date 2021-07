Paulinho reforça ataque do Estrela da Amadora

Paulinho é a mais recente cara nova do plantel do Estrela da Amadora para a próxima temporada. O avançado português, de 21 anos, deixou o Fafe para assinar com os tricolores um contrato válido por duas épocas.





Na última temporada, Paulinho realizou 29 jogos pelo emblema minhoto - 24 no Campeonato de Portugal e cinco na Taça de Portugal - e marcou 10 golos, tendo sido um dos jogadores em destaque no terceiro escalão em 2020/21.Para 2021/22, o Estrela da Amadora já conta com dois reforços: o guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões) e o avançado Paulinho (ex-Fafe). A SAD liderada por André Geraldes, entretanto, já renovou os contratos com três médios: Xavier Fernandes, Horácio Jau e Hélder Latón.