Paulinho ruma ao Viborg

Paulinho, do Estrela da Amadora, vai transferir-se para o Viborg, da Dinamarca. O avançado de 23 anos, desde a época passada no clube da Reboleira, marcou 10 golos em 32 jogos em 2021/22 e leva nove tiros certeiros nas 12 partidas em que participou na presente campanha.Ao queapurou, trata-se da venda mais cara de um jogador dos tricolores, por 65% do passe, suplantando a transferência de Wescley para o Juventude, em 2006/07, por 900 mil euros. O Estrela da Amadora procurará colmatar esta saída antes do fecho do mercado.