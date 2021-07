Plantel dos tricolores está praticamente fechado

O Estrela da Amadora já está em estágio no Algarve, numa altura em que o plantel às ordens de Rui Santos está praticamente fechado. Em aberto está apenas a possibilidade de ainda ser contratado um extremo-esquerdo e um avançado móvel, que tenha capacidade de também jogar nas alas.





Para já, a SAD liderada por André Geraldes tem a estrutura fechada para o ano do regresso do histórico clube aos campeonatos profissionais. Sendo assim, Dinis Delgado é o diretor desportivo, Filipe Leão assumiu o cargo de team manager, Marco Ferreira mantém funções como diretor executivo e Pedro Silva é o secretário técnico. Noutras áreas, Inês Castro é a responsável pela comunicação e marketing dos tricolores, enquanto Carlos Bettencourt assumiu funções como responsável pelas instalações e gabinete de apoio ao jogador. Refira-se que ainda que Francisco Lopep, administrador executivo da SAD, também irá supervisionar as áreas de nutrição, medicina e suplementação.Desde o início da pré-época, o Estrela da Amadora já realizou dois jogos-treino. Venceu o Sp. Lourel por 1-0, na Reboleira, com um golo de Zé Pedro, e bateu o Varzim pelo mesmo resultado, em Elvas, com um remate certeiro de Fabrício Simões.Quanto a reforços, eis os nomes oficializados pela SAD do Estrela: Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), Nuno Hidalgo (ex-U. Santarém), Vítor São Bento (ex-Xanthi/Grécia), Tiago Melo (ex-Anadia), Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Mamadou Traoré (ex-Torreense), Aloísio Genézio (ex-Amora), Reko (ex-Portimonense), Miguel Rosa (ex-Cova da Piedade), Diogo Pinto (ex-Ascoli/Itália), Paulinho (ex-Fafe) e Fabrício Simões (ex-Feirense).