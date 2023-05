Presidente do E. Amadora dá "voto de confiança à arbitragem" após golo anulado

Não é todos os dias que se vê um presidente 'perdoar' um erro a uma equipa de arbitragem, sobretudo, quando essa equipa está envolvida na luta pela subida de divisão. Após o jogo com o Trofense, Paulo Lopo, líder do E. Amadora, recorreu às redes sociais para deixar "um voto de confiança" ao árbitro Luís Godinho, que anulou um golo aos tricolores."Hoje, seria fácil vir aqui e dizer que o árbitro falhou ao anular o nosso terceiro golo. Obviamente, o assistente Pedro Mota não estava bem colocado e, por isso, acabou por tomar uma má decisão. Como alguém que acredita na arbitragem portuguesa, na qualidade e no caráter daqueles que nos apitam, acho importante deixar aqui, na minha página pessoal, um voto de confiança à equipa de arbitragem. Estes jogos, principalmente os últimos e decisivos, trazem muita pressão às equipas, à nossa, aos nossos adversários, mas também aos árbitros. Esta semana, ouvi umas palavras sábias de alguém com mais experiência do que eu, que disse num evento que, com o clima de desconfiança, de crispação e de intimidação que se vive na arbitragem, é difícil recrutar novos árbitros. Concordo plenamente. Os árbitros não ganham o que os jogadores ganham, sofrem pressões e às vezes intimidações e ameaças. Ouvem de tudo, o pior que possa haver, só porque fazem o mesmo que todos nós fazemos: erram. A nós, que somos dirigentes desportivos, cabe-nos contrariar o óbvio e defender aqueles que, a troco de pouco e com espírito de missão, deixam as suas vidas e as suas famílias para que este desporto aconteça. Criar um bom ambiente em torno da arbitragem contribui para um maior respeito pela instituição e para a valorização do nosso desporto. Sim, hoje, na minha opinião, a equipa de arbitragem falhou na apreciação de um lance que provavelmente teve influência no resultado. Mas não falhamos todos, todos os fins de semana, jogadores, técnicos e dirigentes? É como tudo na vida. No novo Estrela da Amadora, existe espaço para falhar, porque falhar é uma condição da vida. Mas esse espaço é proporcional a mim, aos meus jogadores, aos meus técnicos, mas também aos árbitros e delegados que intervêm nos nossos jogos. Parabéns a todos, Estrela, Trofense e equipa de arbitragem. Hoje, todos demos o nosso melhor e o espetáculo foi bom. E isso é bom para o futebol", pode ler-se na publicação de Paulo Lopo.