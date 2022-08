Regis Ndo reforça Estrela da Amadora

O avançado maliano Regis Ndo, que na época passada alinhava no FC Oliveira do Hospital, por empréstimo do Bétis de Sevilha, foi esta quinta-feira anunciado como reforço no Estrela da Amadora, emblema da 2. ª Liga

O jogador, de 21 anos, participou em 24 jogos pela equipa de Oliveira do Hospital, que disputa a Liga 3, onde marcou cinco golos e fez duas assistências.

Formado no Derby Académie, do Mali, Regis Ngo transferiu-se para a equipa B do Betis de Sevilha em 2019/20, tendo permanecido em Espanha mais uma temporada antes de rumar, por empréstimo, à formação do distrito de Coimbra.

Este é já o 20.º reforço para os tricolores, que encerraram a pré-temporada no passado domingo com uma vitória, por 3-0, diante do Petro de Luanda, campeão em título de Angola.

Antes Regis Ngo, chegaram à Reboleira os guarda-redes Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora) e os defesas Hervertton Santos (ex-Sporting B), Kialonga Gaspar (ex-Sagrada Esperança, Angola), Erivaldo Almeida (ex- Grêmio Novorizontino, Brasil), Amir Feratovic (ex-Roma, Itália) Lucas Rafael (ex-Boa Esporte, Brasil), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora).

Os médios Sebastián Guzmán (ex-Once Caldas, Colômbia) e Mário Balbúrdia (ex-1º de Agosto, Angola) e os avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre), Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil) e Luan Capanni (ex-AC Milan, Itália) completam a lista de reforços.

O arranque oficial da temporada está agendado para 07 de agosto, às 11:00, na visita ao terreno do Feirense.