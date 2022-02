Ricardo Chéu não é o problema

Após a derrota com o Leixões (0-3), a SAD do Estrela da Amadora vai tomar medidas, numa tentativa de resolver alguns problemas internos que estão a afetar o plantel.A formação da Reboleira não vence há cinco jornadas da Liga Sabseg. No entanto, a direção da SAD mantém total confiança em Ricardo Chéu, entendendo que a culpa dos últimos resultados está na atitude de alguns jogadores que não estão a dar em campo aquilo que se pretende.Neste sentido, os tricolores irão proceder a alterações na equipa técnica, contratando um treinador-adjunto que, segundo fonte próxima ao clube, "aportará maior disciplina ao grupo". Sabeque o novo elemento da equipa técnica já irá estar presente no treino de terça-feira e que a contratação está a ser tratada na noite de hoje.