Ricardo Chéu: «Se não for vitória ficamos frustrados»

Depois de um empate e uma derrota nos primeiros dois jogos como treinador do Estrela da Amadora, Ricardo Chéu somou cinco vitórias seguidas e vai em sete partidas sem perder. Com os tricolores a cinco pontos do lugar de playoff, o técnico frisa que o mais importante foi a mudança de mentalidade.

“Quando se empata já fica um sabor amargo. Tudo o que não seja vitória deixa-nos frustrados”, começou por dizer Chéu, de 40 anos, em declarações aos meios de comunicação da equipa da Reboleira, acrescentando: “Faço um balanço bastante positivo destes dois meses. O clube atravessava um momento mau em termos de resultados. Estava numa posição intranquila, longe de onde um clube como o Estrela tem de estar. A equipa está a crescer de dia para dia e sempre com muita ambição.”

Por fim, o treinador aproveitou para elogiar a estrutura que encontrou na Amadora. “É uma realidade que nunca tinha visto em Portugal. Há um projeto bem organizado. Não tenho preocupações que tinha noutros clubes. Aqui apenas tenho de estar focado em executar aquela que é a nossa ideia de jogo”, concluiu. *

Preparado para 'perder' estrelas

As exibições de Diogo Pinto e Paulinho têm dado que falar e Ricardo Chéu sabe que janeiro está a chegar: “Tenho de estar preparado para as saídas. Por um lado é um orgulho enorme saber que esses e outros jogadores estão a ser falados e, por outro, estou preocupado porque têm influência.”