Ricardo Chéu: «Só o E. Amadora merecia ganhar»

Ricardo Chéu deu voz ao descontentamento no seio do E. Amadora após o desaire frente ao Rio Ave."Foi um jogo extremamente disputado, mas só uma equipa merecia ganhar: o E. Amadora. Fomos mais equipa, na semana passada perdemos bem, nesta não consigo dizer o mesmo. O Rio Ave só teve duas oportunidades de golo, nós estivemos mais por cima do Rio Ave. Com esta atitude e qualidade, os resultados vão aparecer. Apesar disso, proporcionamos sempre um bom espetáculo", disse o treinador.