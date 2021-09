Ricardo Chéu, de 40 anos, vai ser o novo treinador do Estrela da Amadora, apurou Record. O treinador foi eleito para suceder a Rui Santos que deixou o comando dos amadorenses depois da derrota caseira, por 5-2, diante do Rio Ave.





De acordo com o que foi possível apurar, Chéu assinou por uma temporada, ficando em aberto a possibilidade dos amadorenses renovarem por outra época.Recorde-se que antes de abraçar este projeto, Chéu já orientou o Ac. Viseu, Penafiel, Freamunde, U. Madeira, os italiano do Rieti e os elovacos do Senica e do Spartak Trnava.