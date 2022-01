Ricardo Schutte reforça o Estrela da Amadora

Ricardo Schutte, 23 anos, é reforço do Estrela da Amadora, anunciou André Geraldes, presidente da SAD, em direto no 'Mercado Record' . O avançado, nascido na Madeira e que tem também nacionalidade sul-africana, atuava nos sub-23 do Rio Ave e vai assinar por três anos (até final da época 2024/25).A ligação de Schutte aos vila-condenses terminava em junho mas as partes não se entenderam em relação a uma possível renovação. Os valores do negócio não foram divulgados, masapurou que o Rio Ave continua a deter uma percentagem do passe do jovem atacante.