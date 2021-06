Rui Santos continua no comando técnico do Estrela da Amadora

Rui Santos vai continuar no comando técnico do Estrela da Amadora em 2021/22, agora na 2ª Liga. O treinador, de 56 anos, que guiou os tricolores no regresso aos campeonatos profissionais, renovou por uma temporada.





"Tenho um orgulho enorme em estar aqui hoje por tudo aquilo que já fizemos e pelo que vamos fazer e tenho também de estar grato a quem acreditou em mim e na minha equipa técnica. É um privilégio enorme continuar ao comando de um clube com a grandeza do Estrela da Amadora", afirmou Rui Santos, numa declaração publicada nas redes sociais do clube.André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, explicou por que manteve o treinador. "É um dos nossos, trouxe-nos até aqui e temos de estar gratos. Provou que sabe ao que veio, bebeu a cultura de exigência. Acredito que vamos ser felizes!"