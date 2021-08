Rui Santos: «Não era este o resultado que queríamos»

No final da partida com o Trofense, que terminou com um empate 0-0, Rui Santos, treinador do Estrela da Amadora, lamentou que a sua formação não tenha conseguido somar a primeira vitória na Liga Sabseg.

"Não era este resultado que queríamos. Queríamos retificar o resultado negativo na 1ª jornada em casa, mas não foi possível. Levamos um ponto e agradeço aos adeptos que fizeram uma viagem longa, a uma sexta-feira, para nos apoiarem", afirmou o técnico que considerou que a sua equipa teve quase sempre o domínio do jogo.

"Nos primeiros cinco minutos, não entrámos muito bem. A partir daí, conseguimos tomar conta do jogo, começámos a controlar, a ter posse de bola, a sermos nós a comandar o ritmo de jogo. Fomos a melhor equipa na primeira parte, estivemos por cima do jogo e podíamos ter chegado ao intervalo em vantagem", sublinhou. "Na segunda parte, foi mais do mesmo. A minha equipa sempre melhor. Faltou por vezes algum critério, mas ainda assim tivemos várias oportunidades de golo".

Contudo, Rui Santos reconheceu as dificuldades que o Trofense provocou na reta final da partida e aceitou que, olhando para as oportunidades, o resultado acabou por ser justo. "Nos últimos minutos, houve um 'forcing' final do Trofense, com uma grande penalidade que o nosso guarda-redes defendeu. Tenho de aceitar este resultado, mas a haver um vencedor penso que o Estrela da Amadora fez mais para ganhar o jogo", concluiu.