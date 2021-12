SAD do Estrela da Amadora espera que nova direção seja "um momento de viragem"

A SAD do Estrela da Amadora, da 2ª Liga de futebol, felicitou esta quinta-feira José Manuel Francisco pela vitória nas eleições para os órgãos sociais do clube da Reboleira, esperando que seja "um momento de viragem".



"O Estrela da Amadora SAD felicita José Manuel Francisco e a sua equipa pela vitória alcançada ontem [quarta-feira] nas eleições para os órgãos sociais do clube", pode ler-se, numa nota assinada pelo líder da sociedade anónima desportiva, André Geraldes.

José Manuel Francisco encabeçava a única lista concorrente às eleições do Estrela da Amadora, tornando-se no novo presidente, para o quadriénio 2021-2025, com 80,37% dos votos, contra 11,21% de votos nulos e 8,41% de votos brancos, em 107 votantes.

"Esperamos que este seja um momento de viragem, de aposta no associativismo, no ecletismo, da transversalidade no futebol de formação e da participação ativa para um Estrela cada vez mais forte e unido num só", concluiu a SAD 'tricolor', no comunicado.

Decorrido no ginásio do ténis de mesa, através da porta quatro do Estádio José Gomes, o sufrágio prolongou-se entre as 10:00 e as 21:00 de quarta-feira, com o direito de voto reservado aos sócios efetivos com as quotas em dia e que, no final de 2020, tinham mais de 12 meses consecutivos de filiação.

O novo líder dos amadorenses terá a companhia de Fernando Duarte na Mesa da Assembleia Geral e de Rui Miguel Ramos no Conselho Fiscal e Disciplinar, enquanto Ricardo Paiva, com o pelouro do planeamento financeiro e comercial, e José Vieira, que ficará responsável pelo futebol, serão os presidentes adjuntos da nova direção.

Os eleitos vice-presidentes dos 'estrelistas' são Marco Fernandes (património), Luís Gaiola (modalidades), Pedro Aires (desenvolvimento social), Miguel Dias (escola de futebol 'tricolor'), Ruben Costa (desenvolvimento associativo), Gonçalo Ferreira (comunicação e redes sociais) e Tiago Dias (expansão e relações internacionais).

O clube da Reboleira tem sido liderado por Rui Silva desde o processo de refundação iniciado em 2011, enquanto a SAD, que controla o futebol profissional, a disputar o segundo escalão, é presidida por André Geraldes, desde a temporada 2020/21.