SAD estrelista firma nova parceria oficial

A SAD do Estrela da Amadora continua em grande atividade e, depois da iniciativa de criar uma equipa de embaixadores históricos do clube, desta vez firmou uma nova parceria com a marca Chickinho, ligada ao sector do delivery e takeaway. O acordo é válido para 2021/22 e pressupõe exposição nos equipamentos e no estádio José Gomes, além de um conjunto de ativações digitais.





"A parceria com o Estrela da Amadora vem, por um lado, confirmar a estratégia de associar o Chickinho ao futebol e, por outro, de reforçar o investimento na cidade e comunidade da Amadora, onde queremos ser líderes", afirma José Maria Cotta, um dos sócios-gerentes do Chickinho, determinada a modernizar o consumo de frango assado e já com quatro lojas na zona da Grande Lisboa.Já Filipe Costa e Silva, diretor comercial e corporate do Estrela da Amadora, acolhe "com grande satisfação" a chegada do Chickinho ao lote de parceiros do clube. "O Chickinho chegou com muita força à cidade da Amadora e esperamos que juntos possamos fazer crescer as duas marcas e a sua notoriedade junto dos estrelistas e amadorenses", conclui.