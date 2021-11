SAD vai pedir reunião de urgência com o Conselho de Arbitragem

A SAD do Estrela da Amadora vai pedir uma reunião de urgência com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Os tricolores entendem que têm sido prejudicados nos últimos jogos e tomaram esta decisão depois do encontro desta sexta-feira frente ao Vilafranquense, em Rio Maior, que terminou com um empate 2-2., fonte da SAD liderada por André Geraldes garantiu ainda que João Pinho, árbitro do Vilafranquense-Estrela da Amadora, dirigiu-se a elementos do staff e a jogadores em tom de gozo e provocação. O critério do juiz da Associação de Futebol de Aveiro também é contestado e a mesma fonte dá como exemplo a expulsão de Bruno Fernandes, jogador que estava no banco e que, segundo os tricolores, não terá proferido qualquer palavra.