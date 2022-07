Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sebastián Guzmán está a caminho do E. Amadora Médio-defensivo colombiano chega do Once Caldas e assina por duas temporadas





ADEUS. Guzmán já se despediu do Once Caldas para jogar no E. Amadora

• Foto: once caldas