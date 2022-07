Sebastián Guzmán reforça meio-campo do Estrela da Amadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Sebastián Guzmán, oriundo dos colombianos do Once Caldas, clube que representou nas últimas cinco temporadas, vai reforçar o Estrela da Amadora, anunciou esta sexta-feira o emblema que compete na Liga Sabseg.

O jogador colombiano, de 25 anos, torna-se assim a 17.ª cara nova do plantel orientado por Sérgio Vieira, depois desta quinta-feira ter sido anunciada a contratação de Erivaldo Almeida oriundo dos brasileiros do CA Votuporanguense, da série A3 do campeonato Paulista, emprestado pelo Grêmio Novorizontino.

Anteriormente já tinham sido anunciadas as contratações dos dos guarda-redes Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora) e dos defesas Amir Feratovic (ex-Roma, Itália) Lucas Rafael (ex-Boa Esporte), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora).

Na lista, consta também o médio Mário Balbúrdia (ex-1º de Agosto, Angola) e aos avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre), Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil) e Luan Capanni (ex-AC Milan, Itália).

Os tricolores apresentam-se aos sócios no domingo, às 19:30 horas, frente aos angolanos do Petro de Luanda, em jogo relativo ao troféu José Gomes.

Nesse dia, será feita uma recolha de bens para ajudar os Bombeiros Voluntários da Amadora (BVA) no combate aos fogos rurais, sendo que a entrega destes bens acontecerá na secretaria dos tricolores e, junto às bilheteiras, realizar-se-á uma recolha de fundos destinada também aos BVA.

O arranque oficial da temporada está agendado para 07 de agosto, às 11 horas, na visita ao terreno do Feirense, para a primeira jornada da Liga Sabseg.