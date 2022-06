Sérgio Conceição tinha proposta da Liga Bwin mas rumou ao futebol belga

Sérgio Conceição, defesa direito que atuava no Estrela da Amadora - tinha vínculo com os amadorenses por mais uma temporada -, vai seguir carreira no futebol belga, ao serviço do RFC Seraing. O anúncio foi feito pelo conjunto belga, numa nota na qual esclareceu que o filho de Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, assina um acordo válido até final da época 2022/23."Fiquei seduzido pelo projeto do clube e pela oportunidade de jogar na Primeira Divisão belga. Será a minha primeira experiência no estrangeiro como jogador, mesmo que já conheça bastante bem Liège, já que morei lá quando tinha 14 anos e o meu pais jogava no Standard. Estou habituado a morar sozinho, até porque vivo assim há quatro anos. Tinha uma proposta para jogar no primeiro escalão no meu país, mas preferi vir para cá. Sigo o campeonato belga de forma regular", declarou o defesa, num "francês impecável", como escreveu o RFC Seraing no seu site oficial.O novo clube de Sérgio Conceição terminou na penúltima posição o campeonato belga da última temporada, tendo garantido a permanência num playoff de permanência diante do RWD Molenbeek.