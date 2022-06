Sérgio Vieira a caminho do Estrela da Amadora

Está muito perto de ser encontrado o sucessor de Ricardo Chéu no comando técnico do Estrela da Amadora. Ao queapurou, Sérgio Vieira irá reunir-se com os dirigentes da equipa da Liga SABSEG no início da próxima semana, numa reunião na qual fechará os últimos detalhes e assinará um vínculo válido por duas temporadas.O técnico, de 39 anos, volta assim ao ativo depois de ter orientado o Farense em 2020/21. Recentemente esteve perto do Moreirense , mas divergências na planificação do projeto para a temporada 2022/2023 fizeram o entendimento cair por terra.