Sérgio Vieira após derrota diante do Moreirense: «Foi um bom jogo treino para nós»

Em declarações após o desaire do Estrela da Amadora diante do Moreirense, por 4-2 , um resultado que ditou o adeus dos amadorenses à Allianz Cup, Sérgio Vieira mostrou-se globalmente satisfeito por aquilo que viu da sua equipa, num encontro que diz ter sido... um "bom jogo treino"."Foi um bom jogo treino para nós, embora quiséssemos que tivesse as características de um jogo ‘oficial’. O jogo teve intensidade, entrega ao jogo, superação de todos aqueles que entraram. O que fez a diferença foi a eficácia, a maturidade dos jogadores do Moreirense, que estão a fazer uma boa época, que tem um grupo forte. O Moreirense acabou por fazer golos nos nossos erros, na nossa fase de construção, num campo difícil, com um relvado mole. Os meus jogadores procuraram fazer um jogo de qualidade, com tempo útil de jogo, sem despejar a bola. Quisemos ter qualidade de jogo, acho que foi muito positivo. Podíamos ter feito mais golos, mesmo antes de estar em desvantagem. Se a expulsão não tivesse acontecido, talvez o resultado tivesse sido outro. Mesmo em inferioridade numérica mostramos qualidade. O nosso foco é sempre a evolução", comentou o técnico do conjunto da Amadora."Não temos a maturidade competitiva que têm Benfica e Moreirense, mesmo o Penafiel, pelas características dos seus grupos de trabalho, que estão juntos há mais tempo, pelo que a Taça da Liga para nós é boa para elevar os níveis de maturidade dos nossos jogadores. É isso que queremos levar para os próximos seis meses", acrescentou.