Sérgio Vieira e o playoff: «São talvez os jogos mais importantes da história do Estrela»

O treinador do Estrela da Amadora sublinhou, esta sexta-feira, o significado que representa para o emblema da Reboleira disputar o playoff de permanência/subida da Liga Bwin. Os tricolores defrontam o Marítimo e jogam a 1.ª mão em casa, amanhã (20 horas), num Estádio José Gomes que terá lotação esgotada.





"São talvez dois dos jogos mais importantes da história do Estrela. Por toda a reestruturação que o clube está a fazer, a nível estrutural, desportivo, financeiro e social. Temos de ter personalidade e caráter para assumir a importância deste playoff. Demonstrámos isso ao longo do campeonato e também devemos fazê-lo pela história e grandeza deste clube", comçou por referir Sérgio Vieira, que fez o lançamento da partida na presença dos seis capitães de equipa: João Alves, António Filipe, Diogo Salomão, Miguel Lopes, Rui Correia e Bruno Brígido.Os sexteto deixou vincado o seu foco em garantir a subida de divisão nesta eliminatória a dois jogos, com Diogo Salomão a reconhecer o momento especial para o clube."É óbvio que a minha disponibilidade neste clube é a 100%, não só pela referência que tem para mim como para a minha família. Grande parte do crescimento que tive foi nesta cidade também e nesse sentido tenho tentado ajudar este clube em todos os momentos", frisou o extremo, que é natural da Amadora.Sérgio Vieira anunciou ainda que Miguel Lopes, sentado ao seu lado esquerdo, "vai estar no onze titular". "O Miguel é um exemplo dentro de campo, como pessoa, e vai estar, naturalmente, no nosso onze. Já está apto há duas, três ou quatro jornadas, mas temos de tomar decisões e gerir em função dos jogadores que temos e da parte estratégica e física", justificou o treinador.Apostado em apresentar bom futebol e vencer o encontro marcado para este sábado, o treinador de valorizou a importância de contribuir para "um excelente espetáculo" de valorização para as 1.ª e 2.ª Ligas e para o futebol português em geral.Sérgio Vieira completou a sua ideia com a garantia de que o Estrela procurará contribuir ativamente, com o seu próprio crescimento, para o desenvolvimento das Ligas profissionais de futebol, independentemente do desfecho do play-off. "Nós, principalmente na I e II Liga, o trabalho a ser feito é muito", reconheceu, por fim.O jogo de amanhã tem arbitragem de André Narciso (Setúbal) e a segunda mão está marcada para dia 11, às 20h15, no Funchal.