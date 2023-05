Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérgio Vieira eleito o melhor treinador da Liga SABSEG em abril Técnico do Estrela da Amadora foi o vencedor do Prémio Vítor Oliveira, com 31% dos votos





• Foto: Liga Portugal