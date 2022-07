Sérgio Vieira faz a estreia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa liderada por Sérgio Vieira estreia-se hoje (10h30, à porta fechada) em jogos particulares, frente ao Trofense, no Estádio das Seixas, na Malveira. Depois de intensas sessões de trabalho, o plantel do emblema da Reboleira está todo operacional para o encontro contra a formação nortenha, sendo muito provável que reforços como Gustavo Henrique, Yuri Jonathan, Papalelé (avançados), Rui Correia, João Reis, Shinga, Jean Felipe (defesas), Bruno Brígido e António Filipe (guarda-redes) façam a 1ª aparição com a camisola tricolor.