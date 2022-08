Sérgio Vieira: «Não vamos esconder que a nossa ambição é poder lutar por mais»

O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, transmitiu esta quarta-feira que pela via do trabalho "as vitórias e os objetivos máximos acontecerão com naturalidade" para a equipa que disputa a Liga SABSEG.

Sérgio Vieira abordou a nova época do Estrela da Amadora no seguimento de uma reunião informal com os jornalistas que o emblema da Reboleira organizou, ao início da tarde, com o intuito de apresentar a sua nova administração, representada pelo vice-presidente Rodolfo Laranjo, assim como anunciar os novos acionistas da SAD, os americanos da My FC, que em breve tomarão posse da maioria do capital do emblema amadorense.

Após o encontro, Sérgio Vieira respondeu a questões sobre o momento atual da equipa e a sua preparação. "Se conseguirmos voltar à elite este ano, será realmente mérito de todos aqueles que estiveram envolvidos, se não o conseguirmos, iremos certamente continuar a estruturar o clube, para que na época seguinte tenhamos a certeza de que isso vai acontecer," assim abordou os possíveis objetivos de subida de escalão para o clube da Reboleira.

Sérgio Vieira promete, desde já, um Estrela da Amadora ambicioso: "Propomo-nos a tentar fazer algo diferente dentro deste campeonato. Não podemos ser cobardes a esse ponto e não nos posicionarmos publicamente, pessoalmente estamos dedicados em fazer as nossas tarefas. Se isso acontecer, as vitórias e os objetivos máximos acontecerão com naturalidade."

"Sabemos que não há nada a esconder, não vamos esconder que a nossa ambição é poder lutar por mais. Se estamos na mesma condição em que os adversários estão, não estamos, não estamos como o Tondela, o Moreirense ou a BSA. Podem ter uma outra limitação, mas têm fatores muito positivos. Vamos dar o máximo em prol do objetivo máximo que existe em disputa, que são a vitória e os três pontos," assegurou o recém-chegado treinador do Estrela da Amadora.