Sérgio Vieira: «O prémio individual premeia o trabalho coletivo»

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, foi esta segunda-feira distinguido, pelo segundo mês consecutivo, com o prémio Vítor Oliveira. No momento de agradecer a distinção, o técnico da formação da Reboleira destacou o trabalho desempenhado por toda a estrutura do futebol profissional.

"Esta individualização do mérito só faz sentindo ao sentir a contribuição de toda a gente para que isto aconteça. Numa atividade como a do treinador, o prémio individual premeia o trabalho coletivo. Dos jogadores, da administração, o apoio dos nossos adeptos, da minha equipa técnica, da minha família. É o meu agradecimento e a minha gratidão para todas estas pessoas", começou por dizer o técnico do Estrela, em declarações citadas no site oficial da Liga Portugal.

Sérgio Vieira quer continuar com o bom trabalho. "É manter e elevar. Manter as coisas boas que nos trouxeram bons momentos e continuar a melhorar. Tudo na vida é um processo e os processos existem para serem continuamente estimulados no sentido de evoluírem, para que sejamos cada vez mais fortes", terminou.